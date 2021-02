Covid: 85 casi a Chiusi zona rossa, si ferma anche la scuola

Il sindaco di Chiusi lancia un appello via facebook dopo che ieri, 5 febbraio, sono state rilevate due varianti tra i positivi al coronavirus. "In questo momento il virus sta aggredendo i ragazzi più giovani: i bambini in ambito scolastico. E' necessario che tutti noi e i nostri figli ci sottoponiamo al tampone".



Dai dati di oggi i nuovi positivi a Chiusi sono 15 per un totale di 85 casi. Tra i nuovi contagiati anche 7 bambini: motivo per cui il sindaco ha firmato oggi un'ordinanza con la chiusura per una settimana di tutte le scuole di ogni ordine e grado e l'attivazione della didattica a distanza.

Da domani 7 febbraio, come annunciato ieri d'accordo e su ordinanza della Regione, scatta la zona rossa: chiuse le attività commerciali - a eccezione dei negozi di generi alimentari e di beni di prima necessità - bar, ristoranti e parchi. Consentiti gli spostamenti solo per necessità, lavoro o salute.

Da lunedì 8 febbraio partirà poi la campagna Territori sicuri, screening di massa in piazza XXVI giugno a Chiusi Scalo. Le prenotazioni online hanno già raggiunto quota 2.700 persone su 8mila abitanti.

Prenotazioni per i tamponi sopra quota 2.700

“Territori sicuri” a Chiusi. Nelle postazioni allestite dall'8 febbraio in piazza XXVI Giugno a Chiusi Scalo dalle associazioni di volontariato Croce Rossa, Misericordia, Pubblica Assistenza saranno effettuati test antigenici rapidi da laboratorio, destinati a tutta la popolazione. L’obiettivo è individuare positivi asintomatici e interrompere così la trasmissione del contagio da Covid-19.

Asl Tse ricorda di rispettare sempre le misure di prevenzione e sicurezza per impedire la diffusione del virus:

indossare sempre le mascherine protettive,

garantire una continua igiene delle mani e degli ambienti,

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,

in caso di presenza di sintomi sospetti isolarsi al proprio domicilio e contattare subito il proprio medico curante, rispettare rigorosamente l’eventuale disposizione di un periodo di quarantena.

L’avvio della campagna vaccinale non deve indurre ad adottare minori precauzioni per fronteggiare la pandemia.

Come prenotare

Le prenotazioni a Chiusi sono state aperte ieri sera e per ora sono circa 2.700 i cittadini che si sono registrati sul portale regionale territorisicuri.sanita.toscana.it oppure tramite Cup telefonico al numero 0577-767676 (opzione riservata a chi avesse difficoltà a registrarsi on line). In entrambi i casi sarà necessario indicare nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono cellulare. Le postazioni saranno aperte con orario 9-13 e 14-18, al momento non è stata prevista una data di chiusura dello screening: la valutazione sarà fatta in base alle necessità legate alle prenotazioni, con l’obiettivo di ampliare il più possibile l’effettuazione dei test.

Tutti i referti saranno disponibili entro 24 ore dall’effettuazione del tampone, all’indirizzo web https://referticovid.sanita.toscana.it. In caso di accertata positività, scatteranno le consuete procedure per il tracciamento dei contatti.