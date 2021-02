Fiamme nell'ex torretta di Viareggio, sede delle associazioni

Nel pomeriggio di oggi, 6 febbraio, nella ex Torretta della stazione ferroviaria in via Ponchielli a Viareggio, si è sviluppato un incendio. La ex torretta si trova nei pressi del luogo della strage del 29 giugno 2009 e attualmente ospita alcune associazione di volontariato. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme hanno danneggiato alcune radio di radioamatori dell'associazione Libeccio Club che in questo periodo di Covid 19 distribuisce mascherine.

La struttura ospita anche il gruppo dei motociclisti delle Tartarughe Lente e l'associazione di protezione civile 'Città di Viareggio' che distribuisce generi alimentari alle famiglie in difficoltà. A scoprire nel pomeriggio l'incendio è stato un volontario che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale, personale della polizia scientifica del commissariato e personale della polfer per stabilire le cause del rogo.