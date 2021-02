Arrestato ladro seriale nelle auto in zona stazione

Un ladro seriale è stato arrestato a Firenze. Nei giorni precedenti aveva commesso molti furti nelle auto in sosta in zona stazione Firenze Santa Maria Novella. In tutti i casi, le auto non presentavano segni di forzatura, particolare che ha colpito la polizia.

Giovedì 4 febbraio gli agenti hanno messo in manette un 43enne di origini tunisine. Lo hanno visto mentre stava entrando dentro un Suv. Il malvivente è fuggito col bottino ma è stato bloccato poco più avanti. Aveva preso dall'auto una borsa griffata dal valore di qualche migliaio di euro.

La polizia è poi andata a fondo nella vicenda, effettuando una serie di verifiche nell’abitazione del 43enne. Qui sono stati recuperati svariati oggetti di sospetta provenienza furtiva, tra i quali occhiali da sole, scarpe, capi di abbigliamento e altri accessori: tutto materiale rubato nei giorni precedenti.

L’uomo è finito al carcere di Sollicciano, mentre la Polizia è ora a lavoro per identificare i legittimi proprietari della merce sequestrata a casa dell’arrestato.