Ospedale del Mugello, i lavori partono nel 2022

Nei giorni scorsi è stato presentato il piano finanziario per nuovi investimenti in opere pubbliche relati ad interventi di riqualificazione edilizia, potenziamento o ampliamento di presidi ospedalieri o strutture sanitarie territoriali del territorio destinato all’Ausl Toscana Centro per il biennio 2021/2022 per la realizzazione di grande opere pubbliche dislocate nelle 8 società della salute (zona Firenze Centro, Sud-Est, Nord-Ovest, Mugello, zona Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore, zona Pratese, zona Pistoiese e della Valdinievole).

Si tratta di 170 milioni di €, con una quota per la Società della Salute Mugello superiore al 20% del totale.

“Seguiremo con la massima attenzione il cronoprogramma che ci è stato presentato, ha detto il Presidente della Sds Mugello e sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa, per il quale ringraziamo la Regione Toscana, il Presidente Giani e l’Ausl Toscana Centro per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio”.

“L' Ospedale è il fulcro di uno dei servizi più importanti per la vita della comunità, il servizio sanitario, ha commentato Paolo Omoboni sindaco di Borgo San Lorenzo. Abbiamo visto quanto sia stato e sia essenziale anche in questa fase di emergenza sanitaria. L'impegno di tutte le istituzioni locali è far sì che in Mugello, con il costante rapporto di collaborazione dell'azienda Sanitaria, siano fatti gli investimenti necessari. Le risorse ci sono, e sono fondi rilevanti e significativi, in grado di migliorare ulteriormente i servizi per il nostro territorio. Certamente occorre che le cose vadano avanti e vadano avanti spedite, senza ulteriori ritardi e questo è il nostro impegno. Come è importante rafforzare il nostro Ospedale con personale aggiuntivo necessario. La visita del Presidente dà valore agli impegni che la Regione si è assunta e si assumerà per il Mugello.”

Nello specifico l’investimento maggiore riguarda il progetto di adeguamento sismico e di riqualificazione dell’Ospedale del Mugello a cui sono destinati complessivamente circa 36 milioni. Il progetto definitivo sarà pronto entro maggio di quest'anno con approvazione e autorizzazioni in Conferenza dei servizi, pertanto sarà redatto l’esecutivo entro il mese di agosto. La gara di appalto e avvio lavori è prevista per i primi mesi del 2022. Nel frattempo saranno avviati i lavori della centrale tecnologica ed altri lavori propedeutici che inizieranno in autunno di quest'anno. Saranno inoltre avviati i lavori di manutenzione (bagni ed istallazione impianto di condizionamento) per il reparto di ostetricia che saranno pronti in estate. Entro la prossima primavera sono previsti anche i lavori al pronto soccorso per l'incremento del numero di posti letto di osservazione.

Circa 191 mila euro sono invece i fondi destinati per il potenziamento della terapia intensiva e sub intensiva dello stesso presidio e circa 135 mila per il potenziamento del pronto soccorso. Circa 1 milione e 200 mila euro riguarda la realizzazione del nuovo distretto di Dicomano, mentre circa 100 mila euro per la progettazione esecutiva del nuovo distretto di Marradi.

Fonte: Comune di Vicchio - Ufficio stampa