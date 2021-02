Piogge in Mugello, Empolese e nell'area Ombrone-Bisenzio

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per domenica 7 febbraio codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico nel territorio del Mugello, del Valdarno inferiore e del bacino Ombrone-Bisenzio. Previsto vento forte nella zona dell'Alto Mugello. Nel corso della giornata previste piogge localmente abbondanti, anche a carattere temporalesco.

Prevista attenuazione dei fenomeni in serata. Venti forti dai quadranti meridionali. Si raccomanda massima prudenza, in particolare durante le attività all'aperto ed alla guida.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa