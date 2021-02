Covid, San Miniato piange la scomparsa del Maestro Beppe Vegni

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha voluto ricordare così Beppe Giuseppe Vegni, morto a causa del coronavirus: "Per me è e resta il Maestro Vegni, per tanti anni insegnante della scuola elementare de La Scala. Una scuola, l’unica a tempo pieno, che era anche una famiglia, e qui tanti colleghi insegnanti e tanti alunni hanno potuto conoscere il Maestro Vegni, in tutta la sua umanità, la sua simpatia e il suo sorriso contagioso. Tra quegli alunni c’ero anch’io, a metà anni 80. Ho ritrovato poi il Maestro Vegni, come ho continuato a chiamarlo, nell’impegno politico. Aderì al PDS, dopo la svolta della Bolognina, divenne assessore nel 1997, nella seconda giunta del Sindaco Alfonso Lippi, entrando a metà mandato, dopo le dimissioni di Maurizio Cianetti. E poi fu confermato nel primo e secondo mandato di Angelo Frosini, ricoprendo la carica di assessore, con le deleghe al Sociale e Salute e per alcuni anni anche allo Sport. L’impegno politico come servizio alla comunità è stata una sua caratteristica, che ha servito per ben 12 anni. Mai era venuto meno il suo impegno politico, dal Pds ai Ds e poi contribuendo a fondare il Partito Democratico. Gli ultimi anni sono stati dettati dall’impegno nel sindacato, nello Spi-Cgil, sempre con lo spirito di servizio alla comunità che lo ha contraddistinto. Allo Spi-Cgil e alla famiglia, alla moglie, ai figli e al nipote, vanno le più sentite condoglianze a nome dell’amministrazione comunale e a nome delle cittadinanza tutta.

Ciao Maestro Vegni, che la terra ti sia lieve!".

Il Pd di San Miniato scrive: "Purtroppo questo maledetto covid non smette di colpire. Oggi, sempre per colpa del coronavirus, se n’è andato il nostro carissimo amico Beppe Vegni. Ci stringiamo forte attorno alla famiglia, alla quale vanno le nostre più sentite condoglianze".