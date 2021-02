Accoltellato da un conoscente alle spalle, perde una parte di orecchio. Si indaga

È stato accoltellato alle spalle da un conoscente ed ha perso parte di un orecchio. È accaduto ieri pomeriggio nel quartiere di Saione ad Arezzo. L'uomo, 30 anni di origine bengalese, è stato sorpreso alle spalle ed ha ricevuto una prognosi di 12 giorni. L'aggressore avrebbe estratto una lama, forse un coltello e avrebbe colpito l'altro all'orecchio. Da quanto appreso la vittima conosceva l'aggressore: si tratterebbe di un connazionale, ed entrambi sarebbero impiegati come domestici presso famiglie di Arezzo. Probabilmente c'era stato uno screzio tra i due. Sono in corso indagini per rintracciare l'aggressore