Fi-Pi-Li, al via la fase 2 per il ripristino del terrapieno a Lastra a Signa. Sopralluogo di Giani

Partono domani i lavori della “fase 2” per il ripristino del terrapieno sulla Fi-Pi-Li che ha ceduto all’inizio del mese scorso, in territorio di Lastra a Signa, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha effettuato oggi un sopralluogo sul cantiere. Erano con lui la sindaca di Lastra a Signa, Angela Bagni, il consigliere regionale Fausto Merlotti, tecnici della Città metropolitana di Firenze e di Avr, la società che cura la manutenzione dell’arteria.

“Si tratta di un lavoro di risanamento davvero impegnativo – ha sottolineato il presidente -, condotto in maniera rapida e incisiva. Sarà necessario realizzare i nuovi diaframmi di contenimento, raddoppiare gli spazi del terrapieno e risanare il manto stradale. L’obiettivo è di concludere tutto in otto settimane per un completo ripristino della viabilità”.

“Sono situazioni come questa – ha detto ancora Giani – che mostrano quanto sia urgente arrivare alla ‘Toscana strade Spa”. C’è bisogno di una soggetto con una capacità di intervento veloce ed efficiente, che garantisca una continua e puntuale manutenzione, creando, dove possibile, corsie d’emergenza e anche tratti a tre corsie. Uno strumento che ci consenta di lavorare, anche sui problemi della viabilità, per una Toscana più sicura”.

Fonte: Regione Toscana