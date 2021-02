Montiano, Marina Giallini compie 100 anni

Oggi compie cento anni Marina Giallini di Montiano, che nella nostra frazione ha sempre vissuto divenendone una memoria storica. Marina nel 2016 fu premiata dall'allora Prefetto di Grosseto Anna Maria Manzone perché fu tra le prime donne a votare nel nostro Comune in occasione del Referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana. Ho incontrato Marina oggi alla Messa celebrata da Don Marco a Montiano e le ho donato, a nome dell'amministrazione, un mazzo di fiori ed il gagliardetto del Comune di Magliano. Agli auguri di Don Marco ho unito quelli miei, della giunta e del consiglio comunale in rappresentanza di tutta la nostra comunità. Purtroppo oggi con l'emergenza Covid-19 Marina Giallini sarà festeggiata in maniera sobria, ma ci auguriamo che presto lo possa essere da tutta la sua famiglia e dalla nostra comunità. Intanto le rinnoviamo le felicitazioni per questo grande traguardo raggiunto!