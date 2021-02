Nuoto: è morto Giovambattista Crisci, era l'organizzatore del meeting Mussi Lombardi Femiano

È morto a 84 anni Giovambattista Crisci, ispettore in pensione del commissariato di polizia di Viareggio, e superstite della strage di Querceta del 22 ottobre 1975. Crisci è morto in ospedale dove era ricoverato per problemi di salute.

Quel 22 ottobre del 1975 rimase gravemente ferito mentre tre suoi colleghi, Gianni Mussi, Giuseppe Lombardi, Armando Femiano persero la vita. Da allora Crisci ha organizzato il meeting internazionale di nuoto Mussi Lombardi Femiano, giunto ormai alla 44esima edizione e nella quale riuscì a portare i big del nuoto italiano e internazionale.

A ricordarlo è il sindaco Del Ghingaro: "Ci ha lasciato oggi Giovanni Crisci, unico superstite della strage di Querceta. Un uomo coraggioso, tenace nel senso più positivo che la parole può assumere: modi fermi quando si trattava di difendere un'idea, ma sempre e comunque gentili. E poi la volontà, ferrea, di tramandare la memoria di un momento storico buio della nostra storia. Strenuo organizzatore del meeting di nuoto Femiano Mussi Lombardi, sempre pronto a buttare il cuore oltre ogni difficoltà. Poliziotto prima di tutto, come solo i poliziotti veri sanno esserlo. Alla famiglia, alla moglie e ai figli, le più sentite condoglianze a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale".

Anche l'amministrazione comunale di Massarosa ha espresso la propria vicinanza alla famiglia di Giovambattista Crisci.