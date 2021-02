Scomparso un 29enne di Castelfranco di Sotto, ritrovato ore dopo

Un ragazzo di 29 anni si sarebbe allontanato nella notte dalla sua abitazione di Castelfranco di Sotto. L'allarme è stato dato dai familiari. Sono quindi scattate le ricerche intorno alle ore 3, che hanno visto impegnati carabinieri, vigili del fuoco, Pubblica Assistenza di Castelfranco, Misericordia e volontari. Il ragazzo è stato ritrovato in mattinata a Santa Maria a Monte. Da quanto appreso era in ipotermia. Al momento non sono chiare le motivazioni dell'allontanamento.