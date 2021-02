Trasferta amara per la Corbinelli Montesport, sconfitta da Abc Ricami Pistoia

Trasferta amara per la Corbinelli Montesport che stasera ha lasciato l'intera posta in palio contro la squadra Abc Ricami Pistoia che guida provvisoriamente la classifica del girone H1

La truppa di coach Cantini non ha mai dato l'impressione di essere in partita; solo nel secondo set le ragazze montespertolesi hanno lottato su tutti i palloni mostrando grinta e cuore. Caratteristiche queste che invece sono mancate negli altri set e che sono stati aggiudicati dalle pistoiesi che per tutti i set hanno condotto le danze sotto rete, senza mai far calare la concentrazione agonistica.

Nessun alibi in casa Montesport; partite come questa di stasera dimostrano che chi ha voglia di vincere porta a casa l'intera posta in palio.

Ecco, secondo noi stasera alle ragazze montespertolesi e' mancata una sana cattiveria ed aggressivita' agonistica, qualita' mostrate invece nelle prime due partite di campionato.

Ma veniamo alla specifica dei set:

1° set

Coach Cantini propone sul parquet di Pistoia contro la prima della classe la diagonale Alderighi-Calamai, laterali Pietrelli e Bellini, centrali Mazzini e Mangini e Vitro' nel ruolo di libero.

Pronti via: le due squadre mostrano buone trame di gioco e vanno inizialmente a braccetto nel punteggio (3-3; 6-6; 17-15); poi le ragazze di casa mettono la quarta con gli attacchi sotto rete di capitan Baroncelli e Mantellassi, mettendo in continua difficolta' la retroguardia montespertolese.

Peccano in casa Corbinelli ricezione e difesa e il punteggio va, come da logica, sempre piu' appannaggio delle padroni di casa (19-16; 22-19). L'ultimo punto lo sigla una scatenata Baroncelli che con un attacco veemente fa conquistare alla Fenice Pistoia il 1° set con il punteggio di 25 a 20 dopo 23 minuti di gioco

2° set

La Corbinelli Montesport rientra sul parquet per cercare di cambiare l'inerzia della partita . Il secondo set inizia nel regno dell'equilibrio (4-4; 9-9; 12-12; 19-19). Capitan Calamai, supportata sotto rete da Pietrelli e Bellini, suona la carica e cerca di mettere in difficolta' le pistoiesi. Quando si pensa che per la Corbinelli Montesport il vento sia cambiato, ecco le solite amnesie difensive ed il black out inspiegabile; ricezioni imprecise ed attacchi portati in modo scomposto fanno si che l'Abc Ricami si porti avanti nel punteggio nella parte finale del set (24-22). Coach Cantini corre a ripari e chiede time out; inserisce in cabina di regia Para al posto di Alderighi. Le ragazze bianco blu si ricompattano e grazie agli attacchi di Pietrelli, Mazzini e Mangini, agguantono le pistoiesi sul 24 a 24: Finale di set emozionante che vede le due squadre lottare punto a punto ( 25-25;26-26); poi due attacchi di Bellini e Pietrelli mettono fine alla contesa del set che vede premiare meritamente la Corbinelli con il punteggio di 28 a 26 dopo 31 minuti di gioco

3° set

Si sperava che il successo tutto grinta e cuore delle ragazze montespertolesi fosse il preludio di un incontro in discesa, ma cosi purtroppo non e' stato.

Le padroni di casa hanno macinato gioco ed hanno comandato sempre nel punteggio senza mai fare avvicinare le ospiti ( 7-4; 11-6; 17-12). Coach Cantini cerca di dare la scossa alle sue ragazze apportando vari cambi; il solito cambio nel ruolo di palleggiatore dove Giulia Para ha preso il posto di Caterina Alderighi e la giovanissima attaccante Benedetta Mazzinghi, al debutto su un campo di serie B2, al posto dell'esperta Irene Bellini. I cambi non hanno giovato nel punteggio.

Pistoiesi sempre avanti (19-15; 21-18; 24-19); un attacco della centrale Martone mette fine anche al terzo set che si conclude dopo 26 minuti con il punteggio di 25 a 19 per la Fenice Pistoia.

4° set

Ultimo set fotocopia del precedente. Pistoiesi a menar le danze con le ospiti incapaci di reagire. Nulla sono valsi gli incoraggiamenti dal campo di capitan Calamai.

Pistoiesi padroni del campo dall'inizio alla fine e Montesport sempre ad inseguire (6-4; 11-6; 19-15). Alcuni attacchi portati da Mazzini e Pietrelli danno l'illusione di poter far rientrare in partita la Corbinelli (20-17; 22-18) ma ormai i giochi sono fatti. Mantellassi e C. chiudono la pratica vincendo anche il 4 set con il punteggio di 25 a 22 dopo 26 minuti di gioco

Q uesto il commento di coach Lugi Cantini dopo la sconfitta delle sue ragazze contro le prime della classe :

" stasera un passo decisamente indietro rispetto ai precedenti incontri. Non e' mi e' piaciuto l'approccio delle mie ragazze alla partita. Avevamo preparato al meglio tutte le fasi, ma siamo entrati in campo spenti senza mai dare l'impressione di voler mai impensierire le avversarie. Devo dire, ad onor del vero, che la Fenice Pistoia e' una buona squadra ma pensavo di poter riuscire a impensierirla maggiormente che invece hanno avuto vita fin troppo facile sotto rete. Peccato; dovremo lavorare ancore di piu' per evitare questa discontinuita' di rendimento. Adesso testa alla prossima partita che si giochera' sempre fuori casa contro un'attrezzata neo promossa in quel di Pontedera contro l'Ambra Cavallini"

Fonte: Montesport