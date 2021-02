Un webinar per approfondire le problematiche legate all’autismo in ambito scolastico

Un appuntamento davvero significativo quello a cui parteciperanno fino a 300 docenti della scuola di ogni ordine e grado.

Si tratta del webinar promosso per Martedì 9 Febbraio da T.A.R.T.A Blu, l’associazione di genitori con figli affetti da autismo che, in collaborazione con il Cred Valdera, Autismo Pisa, l’associazione culturale e solidale Crescere Insieme, la cooperativa Arnera, Mondo Nuovo e Informare un’h, ha organizzato questo importante incontro per approfondire le tematiche legate all’autismo in ambito scolastico.

A relazionare sull’importanza della didattica inclusiva rispetto agli alunni affetti da questo disturbo del neurosviluppo sarà una figura di spicco in questo campo, ovvero il Prof. Dario Ianes, docente ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale all’Università di Bolzano, stretto collaboratore della Erickson, casa che da decenni diffonde testi sul tema della disabilità.

Nel webinar gratuito che avrà la durata di tre ore, precisamente dalle ore 15 alle ore 18 di Martedì 9 Febbraio, e si svolgerà in modalità web attraverso la piattaforma zoom, si parlerà di come fornire adeguato sostegno agli alunni affetti di autismo e di come organizzare un Piano Educativo Individuale su base ICF che possa contribuire a favorire la loro inclusione. Ad introdurre i lavori saranno Arianna Cecchini, Presidente della Conferenza Educativa della Valdera e l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, Serena Spinelli.

Per partecipare al webinar è sufficiente chiedere di registrarsi alla mail eventi@tartablu.it dove è possibile richiedere anche informazioni più specifiche sull’incontro.

Fonte: Unione Valdera