Draghi (FdI): "Necessaria una legge che renda reato penale il bullismo violento"

Nel Question Time discusso oggi in consiglio Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d'Italia, rimarca la necessità che sia approvata a livello nazionale una legge che renda reato penale i comportamenti violenti perpetrati dentro e fuori le mura scolastiche.

"Non siamo tutti uguali - spiega Draghi -: c'è chi è più forte sia psicologicamente che fisicamente, ed una società giusta deve tutelare e difendere coloro che possono facilmente soccombere.

Oggi commentando lo sgradevole episodio che ha visto una ragazzina picchiata ai giardini di San Donato, ripresa con i cellulari da ragazzi che hanno postato le immagini su Instagram, ribadisco come la legge 71 del 29 maggio 2017 contro il cyberbullismo sia insufficiente, e come non sufficienti siano gli investimenti per la prevenzione di questi fenomeni".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa