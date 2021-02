Elezioni Carmignano, Italia Viva: "Con Prestanti differenze difficilmente colmabili"

La direzione provinciale di Italia Viva si è riunita per deliberare sulle prossime elezioni a Carmignano: Italia Viva punterà su un'alleanza seria e concreta con chi, avendo a cuore le sorti della propria città, propone politiche di sviluppo del territorio, partendo dalle sue eccellenze e dalle sue peculiarità. Il candidato sindaco dovrà rappresentare il nuovo. Potrà anche essere una figura civica, moderata, riformista e apprezzata da un mondo lontano dalle vecchie logiche della politica di estrema sinistra massimalista, conservatrice e stantia.

Giocheremo questa battaglia politica con tutte le nostre forze e metteremo a disposizione il risultato del 4% ottenuto alle ultime elezioni regionali a chi dimostrerà di voler condividere con noi i temi di sviluppo dell'area senza dover rendere conto ad una struttura partitica che non ci rappresenta affatto.

“Anche noi, come già ha detto il sindaco Prestanti, crediamo fermamente che le differenze politiche tra noi e ciò che lui rappresenta siano difficilmente colmabili. Avremmo preferito una condivisione sui temi, ma a quanto pare al PD di Carmignano interessano solo i nomi. Difronte ad un’imposizione, nonostante da parte nostra ci sarebbe stata tutta la buona volontà ad intraprendere un dialogo costruttivo, non possiamo che prendere atto che evidentemente non c'è nessuna apertura”. Iniziano così le dichiarazioni di Antonio Longo, coordinatore provinciale di Italia Viva, sul tema delle prossime elezioni amministrative di Carmignano.

“La direzione provinciale di Italia Viva si è espressa in maniera unanime” prosegue Longo: “Il Sindaco Prestanti e l'attuale coalizione, rappresentano lo strapotere politico che ormai da decenni nuoce alla salute dei cittadini Carmignanesi. Lo sviluppo della piana passa attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, il Covid ci ha insegnato come sia necessaria l’innovazione piuttosto che l’involuzione su se stessi. Che il Sindaco Prestanti si preoccupi di curare fino in fondo l'alleanza con la Sinistra estrema se ritiene opportuno essere importante per la sua candidatura, evidentemente preferisce politiche conservatori e controproducenti per lo sviluppo dei territori. Non accettiamo lezioni da chi, semplicemente perché si chiama partito democratico, impone nomi a tavolino senza passare da tavoli decisionali sui temi. Per noi ci sono prima i temi, poi i nomi."

Conclude Gabriella Massagni, coordinatrice IV: "Evidentemente al Sindaco Prestanti interessa solo la sua candidatura, senza confrontarsi sulle questioni che stanno più a cuore ai cittadini. Non ci meraviglierebbe affatto se, complice una politica raffazzonata anche a livello nazionale, procedessero con un'alleanza con i 5 Stelle. Noi siamo lontani anni luce da questo vecchio modo di fare politica.”

Antonio Longo e Gabriella Massagni, coordinatori provinciali Italia Viva