False autocertificazioni per esenzione del ticket sanitario, tre denunce

Attraverso false autocertificazioni fruivano dell'esenzione del ticket sanitario, ma non ne avevano i requisiti. La Guardia di Finanza ha così denunciato tre persone, due donne e un uomo, per indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato. È accaduto nel Grossetano.

È stata quindi inviata una segnalazione all'Asl Toscana sud est per il recupero di quanto dovuto e della sospensione di eventuali altri benefici. Da quanto verificato uno dei soggetti avrebbe usufruito di oltre 50 prestazioni farmaceutiche e specialistiche senza averne diritto, con un danno erariale di migliaia di euro.