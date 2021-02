Forteto, Donzelli (FdI): "Dipendenti in cassa integrazione, ma Commissione ne è all'oscuro"

"I dipendenti del Forteto hanno ricevuto nei giorni scorsi comunicazione dell'accordo raggiunto dalla cooperativa con le sigle sindacali sull'attivazione della cassa integrazione per il mese di febbraio. Si tratta di un fatto grave, di cui i membri della Commissione d'inchiesta parlamentare non sono stati messi al corrente, né dalla dirigenza, né dai sindacati. Ogni settimana dirigenti, soci e dipendenti del Forteto si presentano in audizione in commissione parlamentare d'inchiesta raccontando di una situazione rosea all'interno della cooperativa: per l'ennesima volta siamo di fronte alla totale mancanza di trasparenza rispetto alle esigenze di fare luce su quella realtà. Porteremo il caso all'attenzione della Commissione per assumere le opportune iniziative". Lo afferma il deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione d'inchiesta sul Forteto, Giovanni Donzelli.

"Ancora oggi assistiamo ad un'imbarazzante leggerezza sulla vicenda Forteto, - sottolinea Donzelli - dimenticando che dietro quella cooperativa ci sono persone che hanno subito per decenni abusi fisici e psicologici. Alcuni di loro ancora oggi lavorano in quel luogo, mentre ancora i membri della setta non se ne sono andati del tutto. E' preoccupante che, mentre i membri storici stanno gradualmente trovando casa altrove, la cooperativa di oggi metta i dipendenti in cassa integrazione. Per di più in una stagione dell'anno in cui la produzione casearia dovrebbe viaggiare al ritmo più alto. Chiederemo ai vertici dell'azienda e dei sindacati di riferire quanto accaduto: - conclude Donzelli - è inaccettabile che tutto ciò sia stato fatto senza ragguagliare la Commissione d'inchiesta".