Furto in supermercato a Lucca, arrestato 48enne

Sabato sera le volanti della Questura di Lucca hanno arrestato un cittadino rumeno di 48 anni residente a Bagni di Lucca, per il reato di tentata rapina impropria presso un noto supermercato di Lucca. L'uomo, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, ha tentato di oltrepassare le casse con della merce non pagata e, scoperto dall'addetto alla sicurezza, ha opposto resistenza e lo ha minacciato. Le volanti, prontamente giunte sul posto, dopo aver ricostruito l'accaduto e, d'intesa con il PM di turno, hanno proceduto all'arresto. Stamattina in direttissima è stato condannato all'obbligo di firma nel Comune di residenza.