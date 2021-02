Giornata di Raccolta del Farmaco, partecipa la Misericordia di Empoli

Sono ormai sempre di più le famiglie, gli anziani, ma anche i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro nell’ultimo anno a causa della crisi economica, a non poter permettersi l’acquisto di medicinali necessari per la propria salute. Fin dall’inizio della pandemia da Covid-19 la Misericordia di Empoli ha moltiplicato attività, interventi e organizzato nuovi servizi per aiutare chi si trova in una condizione di precarietà. Nel segno dell’opera a sostegno dei bisognosi, non poteva quindi mancare l’adesione dell’associazione empolese alla “Giornata di Raccolta del Farmaco”, l’iniziativa di solidarietà promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus che quest’anno si terrà in tutta Italia dal 9 al 15 febbraio.

Durante la settimana, sarà possibile recarsi nelle farmacie che hanno aderito al progetto, consultando l’elenco sul sito internet www.bancofarmaceutico.org, e donare medicinali da destinare a chi ha bisogno.

Al termine della raccolta nelle farmacie sul territorio, i volontari giallo-ciano della Misericordia di Empoli si occuperanno di ritirare i medicinali donati consegnandoli alle persone che ne hanno necessità. Un ulteriore gesto di vicinanza dell’Arciconfraternita a tutti i cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà economica e a cui ognuno può offrire supporto con la propria donazione benefica.

Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

Fonte: Misericordia di Empoli