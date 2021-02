Giorno del Ricordo: a Scandicci iniziative in programma fino al 7 marzo

Con la Legge 30 marzo 2004 n.92, “la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale Giorno del Ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

La data del 10 febbraio è stata scelta per ricordare il giorno in cui a Parigi, nel 1947, venne firmato il Trattato di Pace in conseguenza del quale venne sancita la cessione di buona parte delle Venezia Giulia alla Jugoslavia di Tito, e l’abbandono di numerose città della sponda orientale dell’Adriatico da parte della popolazione che vi abitava.

Per celebrare questa occasione, il Comune di Scandicci in collaborazione con l’Anvgd (Associazione Venezia Giulia e Dalmazia) e l’Istituto d’Istruzione Superiore Sassetti Peruzzi organizza una serie di eventi on line dal 10 febbraio al 7 marzo, al fine di ricordare le vittime delle foibe e le decine di migliaia di esuli costretti a lasciare le loro terre per rimanere italiani.

Di seguito il programma completo.

Mercoledì 10 febbraio (ore 10,45) sui canali ufficiali del Comune presentazione del programma con il Sindaco Sandro Fallani e Daniela Velli, delegata Anvgd per la provincia di Firenze, esule di II generazione; a seguire proiezione del documentario “Altrove. Viaggi di un’anima” Progetto Perle del Ricordo, prodotto da Anvgd Nazionale in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione Miur https://www.arcipelagoadriatico.it/progetto-perle-del-ricordo-documentario-altrove-viaggi-di-unanima/ .

Giovedì 11 febbraio si propone la visione del docufilm “L’ultima spiaggia. Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo”, un film di Alessandro Quadretti e Domenico Guzzo, su Rai Storia alle ore 11,30.

“Undicesimo comandamento: non dimenticare”. Attività di sensibilizzazione nell’Istituto Sassetti Peruzzi a cura della Professoressa Daniela Velli.

“In occasione del Giorno del Ricordo, nell’ambito del progetto scolastico ‘Un confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento’ si propongono una serie di incontri con gli studenti delle classi quinte al fine di rendere consapevoli le nuove generazioni che ‘la memoria è il presente del futuro’ come recitava Sant’Agostino”, come spiegano i promotori di Anvgd.

Sabato 6 marzo si propone la visione del film “Red Land – Rosso d’Istria”, regia di Maximiliano Hernando Bruno, con Selene Gandini, Franco Nero, Geraldine Chaplin per ricordare in occasione della “festa della donna” la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all'Università di Padova, barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini avendo la sola colpa di essere Italiana e figlia di un dirigente locale del partito fascista ( https://www.raiplay.it/programmi/redlandrossoistria )

Domenica 7 marzo alle ore 17 – Evento web dal Teatro Studio di Scandicci, letture e testimonianze a cura di Daniela Velli, esule di II generazione e Claudio Bronzin, esule da Pola e superstite della Strage di Vergarolla con la partecipazione degli studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore Sassetti Peruzzi.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa