'Global Women's Breakfast' per la prima volta a Siena

"Global Women's Breakfast, GWB”, l’evento nato per sensibilizzare contro la discriminazione di genere e per promuovere le pari opportunità nel settore scientifico, si svolgerà quest'anno per la prima volta anche anche a Siena, virtualmente ospitato dal dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università di Siena e patrocinato da da IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry.

L'appuntamento online, domani, martedì 9 febbraio, potrà essere seguito dalle ore 11 sulla piattaforma Zoom (iscrizioni su http://bit.ly/GWBUniS)i e sul canale youtube SCI Giovani all'indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCKaAcNVGIPzPGJsRlBYIJQw

Il tema di GWB2021 è “Empowering diversity in science”. Nell’incontro, che verrà aperto dalla direttrice del dipartimento Annalisa Santucci, le speaker si confronteranno sul “Work-life Balance” e porteranno le loro esperienze nella ricerca dell'equilibrio tra vita privata e professionale.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa