Il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino incontra il Questore di Firenze

Una rappresentanza del comitato dei Cittadini Attivi San Jacopino, stamani lunedì 8 febbraio, è stata ricevuta dal Questore di Firenze Filippo Santarelli.

"Un incontro molto positivo- dice il Presidente del comitato Simone Gianfaldoni-. Abbiamo portato le nostre istanze al Questore. A partire dalla sicurezza al degrado, alla tutela del tessuto commerciale della zona e al proliferare dello spaccio in zona e non da ultimo il ritrovamento di resti e siringhe all'interno del giardino di una scuola materna, frequentata da tanti bambini. Una situazione già segnalata altre volte". "Ringraziamo il dott. Filippo Santarelli e il vice questore dott. Roberto Sbenaglia presente all'incontro, per aver preso in considerazione le nostre richieste e capito il nostro operato che da tempo stiamo portando avanti proficuamente con tutte le istituzioni in San Jacopino per migliorare il luogo dove viviamo".