I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo in Piazza Vasari a Firenze, per un incendio che ha coinvolto alcuni annessi. Nell'incendio è rimasta coinvolta anche una vettura posta sotto una tettoia in lamiera. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Municipale.

e cause dell'evento sono da accertare.