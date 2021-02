Incidente tra auto e camion a Santa Croce sull'Arno: giovane in codice rosso in ospedale

Grave incidente nella tarda serata a Santa Croce sull'Arno. Un camion e un'auto si sono scontrati all'incrocio tra via Lombardia e via Calabria. L'auto, a seguito dell'impatto, è finito contro un muro. Il conducente, un ragazzo di 20 anni della Zona del Cuoio, è rimasto incastrato nelle lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno tagliato il tettuccio per estrarlo. Il 20enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pisa. Sul posto è intervenuta anche un'automedica e la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno, oltre ai carabinieri.