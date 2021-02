Mascherine, prosegue la consegna a Cerreto Guidi

E’ ripresa con l’inizio di questa settimana la distribuzione delle mascherine sul territorio del Comune di Cerreto Guidi. La consegna avviene per tutti fino ad esaurimento delle scorte per un massimo di 2 pacchetti a persona.

Per ritirare le mascherine è necessario presentarsi in uno dei punti di distribuzione muniti di carta d’identità e della tessera sanitaria. Si ricorda che il ritiro può essere effettuato da una sola persona a nucleo familiare presentando per tutti i soggetti della famiglia la carta d’identità (o fotocopia) e la tessera sanitaria.

PUNTI DI DISTRIBUZIONE:

CERRETO GUIDI

-Edicola Carioca- Via Guidi, 5 da Lun. al Sab. 8,30-12

-Edicola Petri Annamaria –Via V.Veneto 135 da Lun. al Sab. 8,30-12,30 / 16,30-19,30

-Farmacia di Cerreto G.– Via V. Veneto, 5 da Lun. al Sab. 10-13/ 17-20(no Merc.pom.)

-Misericordia di Cerreto G.- Via V. Veneto,4 Mar. e Merc. 15-17 Sab. 9-12

STABBIA

-Edicola Mazzantini Claudio – Via Prov. Francesca, 164 da Lun. al Sab. 7-13 / 16-20

-Edicola Marco Masini – Via Prov. Francesca Sud da Lun. al Sab. 6,30-12 /17-19,30

LAZZERETTO

-Piazza davanti Circolo – Via 2 Settembre,107 Giov. e Sab.10-12,30/14-16,30

-Farmacia di Lazzeretto –Via 2 Settembre, 312 da Lun. a Giov. 10-13 /17-20

BASSA- GAVENA- PIEVE A RIPOLI

-Edicola Colitti Fabio- Via 26 Giugno, 119 da Lun.a Ven.7-13/ 16-20 Sab. 7-13

-Tabaccheria La Golosa- Via Prov.Pisana,56 da Lun. a Ven. 13-18,30

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa