Misericordia Malmantile, 2020 impegnativo: a breve anche la nuova sede

L’anno appena trascorso ha visto la Misericordia di Malmantile impegnata su molti fronti.

Se, da una parte, sono purtroppo state sospese molte attività che l’Associazione presta, dall’altra sono stati avviati altrettanti servizi rivolti alla popolazione, in ragione del particolare momento che stiamo attraversando a causa dell’emergenza sanitaria. La Confraternita di Malmantile ha - già dal marzo 2020 - attivato la spesa a casa per le persone poste in isolamento, con la consegna di alimenti e farmaci ed ha inoltre collaborato con il Comune di Lastra a Signa per la consegna a domicilio delle mascherine.

L’impegno di questa Misericordia non si è però fermato: nell’intento di riuscire a soddisfare un bisogno sempre più sentito ed a rendere un ulteriore servizio ai cittadini, nel mese di novembre è stato attivato - nello spazio antistante gli ambulatori di Via Vecchia Pisana - il servizio tamponi in Drive Through, per conto dell’Azienda Sanitaria ed ha preso il via anche il servizio tamponi domiciliari, sempre in convenzione con la Asl.

E, dal mese di dicembre, a queste importanti attività, è stato affiancato un punto per i tamponi molecolari rapidi: in soli 15 minuti un medico effettua il tampone e rilascia un regolare referto. Due servizi che, insieme ai trasporti sanitari ed a quelli rivolti alla comunità, distinguono la Misericordia di Malmantile per il proprio impegno sul territorio.

Del resto, come ci ricorda il Governatore Niccolò Guarnieri “la nostra Confraternita non si può certo dire restia alle innovazioni ed, in genere, a tutto ciò che può portare beneficio alla popolazione che tanto ci sostiene e ci è vicina: nel 2018 è stato inaugurato un Centro Polifunzionale che accoglie quattro moderni ambulatori medici, un centro donazioni Avis, una sala polivalente, un punto Cup, un ambulatorio dentistico oltre la farmacia del paese e, nel 2021, la Misericordia di Malmantile conta di dare il via ai lavori per la realizzazione della nuova sede che ospiterà anche un grande spazio verde completamente attrezzato: un luogo dove ciascuno sarà di casa”.”

Ricordiamo che i tamponi in Drive Through sono effettuabili esclusivamente su prenotazione attraverso il portale https://prenotatampone.sanita.toscana.it , mentre i tamponi rapidi possono essere effettuati – senza appuntamento, presentandosi presso gli studi medici di Via Vecchia Pisana 254D – ogni martedì e giovedì dalle ore 7.30 alle ore 9.00 ed ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Fonte: Misericordia di Malmantile