Moda, 70 anni dalla prima sfilata. Conferenza in ricordo di Giorgini

Il 12 febbraio 2021, in occasione del 70° anniversario della prima sfilata di Moda Italiana, e del 50° della scomparsa di G.B. Giorgini (Forte dei Marmi 25.08.1898-Firenze 02.01.1971) che ne fu l’organizzatore, si terrà una conferenza internazionale online dal titolo: ‘Giovanni Battista Giorgini, from Artistic Craftsmanship to High Fashion, Italian Soft Power’. Organizzata da Archivio Giorgini e Università di Bologna, in collaborazione con Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte, soggetto strumentale di Fondazione CR Firenze che lo sostiene assieme ad altre fondazioni omologhe, l’iniziativa vedrà la partecipazione di docenti ed esperti della materia collegati da vari paesi. Il coordinamento dell’incontro sarà tenuto dalla sala da ballo di Villa Torrigiani a Firenze, dove si svolse il 12 febbraio 1951 la storica prima presentazione, grazie al permesso gentilmente concesso da US uni-source, azienda che attualmente occupa lo spazio.

L’iniziativa è la prima della serie prevista per celebrare i due anniversari, che coincidono con la centesima edizione di Pitti Uomo che si terrà nel mese di giugno. In quell’occasione verrà presentata la prima biografia di G.B. Giorgini e realizzata una mostra. Nei vari interventi saranno esaminati i rapporti tra l’esportazione dell’artigianato artistico (di cui Giorgini si occupava fin dal 1923) e l’immediato successo della Moda Italiana il cui export, in un solo anno, passò dai 125 mila dollari del 1950 a 1.5 milioni del 1951. Nel decennio 50/60 l’esportazione di maglieria crebbe da 364 mila a oltre 18 milioni di dollari. Nello stesso periodo il settore delle calzature salì da125 mila dollari a oltre 23 milioni.

Si parlerà inoltre della competizione con la Francia per la conquista del mercato americano, e di temi ancora poco trattati dagli storici, come l’influenza italiana nella formazione della moda in Brasile, e l’importanza dell’attività di Giorgini nel quadro dei rapporti politico-diplomatici tra Italia e Stati Uniti. In apertura della conferenza intervengono Antonella Mansi, Presidente del Centro di Firenze per la moda italiana, Luigi Salvadori, Presidente di Fondazione CR Firenze, e Mario Boselli, Presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana. Continua così la collaborazione tra Archivio Giorgini, Fondazione CR Firenze e Associazione OMA, che, come in passato, anche oggi con un progetto in corso, sostengono la catalogazione e lo studio dei materiali conservati all’Archivio di Stato di Firenze, nel Fondo G.B. Giorgini della Moda Italiana.

Il coordinamento della conferenza è a cura di Daniela Calanca, Università di Bologna, e di Neri Fadigati, presidente Nuovo Archivio Giorgini. Tutte le relazioni saranno svolte in inglese.

La conferenza internazionale sarà trasmessa il 12 febbraio, alle ore 14.00, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Archivio Giorgini.