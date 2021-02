Monte dei Paschi: nessuna obbligazione subordinata

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”), su richiesta della Consob, in merito alle indiscrezioni apparse nei giorni scorsi sugli organi di stampa, relativamente all’asserita imminente emissione di un bond subordinato, nonché all’interesse di alcuni fondi internazionali ad avere accesso alla data room predisposta dalla Banca, rende noto che non è allo studio l’emissione da parte della Banca di alcuna obbligazione subordinata e, per quanto concerne l’interesse di fondi internazionali, si precisa che alla data odierna il solo fondo Apollo ha richiesto accesso alla data room.

Fonte: Banca Monte dei Paschi di Siena - Ufficio Stampa