Montemurlo, al via i lavori di recinzione dell'ecocentro di Oste

Prendono il via in questi giorni i lavori di adeguamento dell’Ecocentro di Alia Servizi Ambientali di via Puccini a Oste per eliminare il fenomeno degli abbandoni di fronte alle bocchette dell'isola econoloca.

Il cantiere - che consentirà l’accesso in sicurezza agli utenti per tutta la durata degli interventi manutentivi - è finalizzato alla realizzazione di una delimitazione dell’area ecologica attraverso un’apposita rete metallica zincata, che soprattutto in corrispondenza delle bocchette di conferimento per la raccolta differenziata non permetterà di abbandonare altri rifiuti . A questa recinzione si aggiungerà, a completamento del sistema di sicurezza e a tutela del rispetto delle regole e del decoro, una maggiore illuminazione e saranno installate tre telecamere di video sorveglianza ed una telecamera per la lettura delle targhe delle auto. Tutte le videocamere saranno collegate direttamente con la centrale operativa della polizia municipale di Montemurlo, che potrà avere accesso diretto alle immagini registrate. A conclusione dei lavori, previsti entro fine mese, l’area recintata sarà accessibile per mezzo di un cancello carrabile e di un cancello pedonale apribile utilizzando un sistema di lettura di tessera di riconoscimento (tessera sanitaria con il codice fiscale). All’Ecocentro di Oste possono conferire i propri rifiuti differenziati sul modello “porta a porta “ solo gli utenti residenti nel comune di Montemurlo. «Grazie all'incrocio dei dati di tracciamento degli accessi e delle immagini delle videocamere di sorveglianza potremo risalire con facilità ai responsabili degli abbandoni di rifiuti e finalmente porre fine a questa cattiva abitudine- spiega l'assessore all'ambiente del Comune di Montemurlo, Alberto Vignoli – Purtroppo da tempo registriamo la cattiva abitudine di alcuni cittadini di abbandonare rifiuti nei pressi delle bocchette per il conferimento della raccolta differenziata. Un fenomeno che rileviamo soprattutto durante i giorni festivi o nel fine settimana». Abbandoni davvero ingiustificati visto che il Centro di raccolta di via Puccini è aperto sette giorni su sette (compresi sabato e domenica) e quindi non esistono scuse per conferire male i rifiuti o per abbandonarli fuori dal centro stesso. L'intervento che sarà concluso entro la fine di febbraio ha un valore di circa 64 mila euro e si spera che possa scoraggiare definitivamente malintenzionati.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa