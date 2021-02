Picchielli (Lega): "Il Comune di Empoli aderisca subito al progetto Sport nei parchi"

Sport e Salute S.p.A ed ANCI hanno predisposto un piano d'azione per la messa a sistema, l'allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani.

Come Lega riteniamo importanti che i comuni aderiscano al progetto "Sport nei parchi", che deriva dalla presa d'atto della chiusura delle palestre e dei centri sportivi per le restrizioni dovute al Covid-19 e dalla richiesta dei cittadini della ripresa delle attività sportive all'aperto in sicurezza.

Le aree verdi comunali devono essere utilizzate per venire incontro alle richieste della popolazione e le due linee di intervento del progetto vanno a valorizzarle e renderle più idonee a questo scopo, con l'installazione di nuove aree attrezzate e la riqualificazione di quelle esistenti e con l'identificazione nei parchi cittadini di spazi da destinare ad "Urban sport activity and weekend". Andrea Picchielli, Capogruppo Lega Salvini Empoli, invita l'amministrazione comunale empolese a presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma informatica specifica, per venire incontro alle richieste di sport all'aperto in sicurezza di numerosi cittadini, nell'attesa dell'apertura delle palestre e degli altri spazi al chiuso.