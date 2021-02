Pioggia e lavori, lunghe code in Fipili in entrambe le direzioni

Oggi, 8 febbraio, dopo le 17.30 si sono registrate lunghe code in Fipili in entrambe le direzioni. In direzione Firenze code a causa della viabilità esterna che non riceve a Lastra a Signa. Nel tratto interessato dai lavori di ripristino della carreggiata dopo la frana, veicolo fermo in direzione Firenze con almeno 4 km di coda e rallentamenti. Traffico dalle 17:16 anche tra lo svincolo Firenze Scandicci e lo svincolo A1 Firenze Scandicci in direzione Firenze. Traffico rallentato anche per i lavori tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in entrambe le direzioni.

Restringimento di carreggiata dal km 27+200 al km 28+100 in direzione Mare e lunghe code in direzione Livorno.