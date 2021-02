Provoca incidente e scappa, il referto del pronto soccorso permette la denuncia

Ha colpito un edificio con un quadriciclo rubato e ha tentato di scappare dai carabinieri. È stato però denunciato dopo il trattamento per le ferite in pronto soccorso: si tratta di un 31enne di Campi Bisenzio, dopo l'intervento dei carabinieri di San Piero a Ponti. Il reato contestato è ricettazione. All'una della scorsa notte i carabinieri sono giunti in via Pistoiese per la segnalazione di un sinistro stradale. Il mezzo era contro un muro prima dell'abbandono del conducente. È stato ricostruito che il quattro ruote è stato rubato a Firenze lo scorso 15 gennaio.

Dai riscontri in ospedali è stato accertato che l'uomo era stato soccorso dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Aveva ferite dichiarate guaribili in 10 giorni. La visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona hanno permesso di acquisire sufficienti elementi per ritenere che l’uomo fosse alla guida del veicolo in questione. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro.