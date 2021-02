Si riunisce il consiglio regionale: al centro bilancio e legge in materia sismica

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato per domani, martedì 9 febbraio con seduta pomeridiana alle 15.00, e mercoledì 10 febbraio in seduta antimeridiana, con inizio alle 9.30. Le sessioni di lavoro si svolgeranno secondo le modalità definite in questa fase di pandemia, in presenza di una parte dei consiglieri e in remoto per gli altri. All’ordine del giorno, la seconda variazione del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023; l’esame del bilancio di esercizio di Ente Terre toscane per l'anno 2019; del bilancio di esercizio 2019 (nuova adozione della proposta di deliberazione al Consiglio regionale del 27 luglio 2020) e del bilancio di previsione per l'anno 2021 di Toscana promozione turistica; la proposta di risoluzione a sostegno delle attività dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro). In discussione anche la proposta di legge recante disposizioni urgenti in materia di sismica, in adeguamento alla normativa statale e alla giurisprudenza della Corte costituzionale (modifiche alle leggi regionali 65 del 2014 e 69 del 2019).

Seguiranno interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione.

Sarà possibile seguire i lavori d’Aula in diretta streaming sul sito web istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.toscana.it sulla pagina facebook del Consiglio regionale e sul canale youtube del Consiglio regionale.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale