Sicurezza in rete, partecipa la scuola Gandhi di Pontedera

Domani 9 febbaio è il Safer Internet Day,la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet. Il Ministero dell’Istruzione la celebra con laboratori online, dirette con gli esperti e la presentazione delle nuove Linee guida. Si tratta di un evento importante rivolto ai giovani: secondo uno studio un ragazzo su 5 si definisce ‘sempre connesso’. La Giornata è stata istituita e promossa dalla Commissione Europea. Quest’anno l’appuntamento con il Safer Internet Day, con il consueto motto “Together for a better Internet”, è fissato per domani martedì 9 febbraio, con un fitto programma di iniziative messe in campo dal Ministero dell’Istruzione, coordinatore di “Generazioni connesse”, il Safer Internet Centre in Italia, il Centro italiano per la sicurezza in Rete.

Domattina dalle 10.00 alle 11.15 i ragazzi della Gandhi saranno connessi in modalità streaming all’evento durante il quale saranno trasmessi docu-film che narrano storie vere di adolescenti su queste tematiche.

“E’ una opportunità in più per i nostri giovani studenti - dice Francesco Mori, assessore politiche educative e scolastiche -; che si inserisce in un contesto più ampio di azioni e interventi,da tempo in atto a livello locale, frutto della collaborazione tra le istituzioni scolastiche cittadine e la Polizia di Stato. Il commissariato di Pontedera, anche grazie all’attenzione del dirigente Fezza, e la Polizia Postale sono da anni impegnati in azioni educative e di sensibilizzazione degli alunni delle scuole del primo ciclo e delle loro famiglie anche sui problemi del cyberbullismo. La disponibilità e la sensibilità delle forze dell'ordine su tematiche educative così importanti è sempre lodevole e rende merito all'impegno di servizio per i cittadini che si traduce anche in azioni formative autorevoli”.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa