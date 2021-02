Stadi vuoti e pay TV: com’è cambiato il mondo del calcio con il Covid

Il Covid ha stravolto le nostre vite ed inferto un duro colpo a moltissimi settori, che però si stanno a poco a poco reinventando trovando soluzioni alternative a quelle tradizionali. Così, mentre negozi e ristoranti si sono buttati a capofitto nel commercio elettronico e nel delivery, il mondo del calcio rimane vivo, nonostante gli importanti cambiamenti avvenuti nell’ultimo anno. I match si erano fermati per qualche settimana, ma non appena ce n’è stata la possibilità tutti i campionati sono ripartiti, almeno in Italia. Tra stadi vuoti e boom di abbonamenti alle pay TV, però, è innegabile che sia tutto diverso in tempi di Covid. Gli stessi portali di scommesse e comparazione quote continuano a registrare un incremento di visite e anche questo è un dato che ci fa comprendere come il mondo del calcio continui ad appassionare, seppur in modo differente rispetto al passato. Vediamo cosa è cambiato nell’ultimo anno.

Stadi vuoti: un tifo diverso in tempi di Covid

Ancora oggi, purtroppo, i match si continuano a disputare senza tifosi: gli stadi vuoti sono diventati l’emblema del mondo del calcio ai tempi del Covid. Sono ormai diversi mesi che la situazione rimane invariata, eppure fa ancora strano vedere gli spalti deserti, non sentire i fischi ed i cori durante le partite. Gli stadi probabilmente rimarranno vuoti ancora per molto ed è per questo che i tifosi si sono già attrezzati per non perdere nemmeno un match della propria squadra del cuore. Vedere la partita in TV non è la stessa cosa, ma ad oggi è l’unica alternativa e ci si deve adeguare, nella speranza di poter tornare a gridare ed esultare in curva.

Il boom delle Pay TV ai tempi del Covid

Diretta conseguenza degli stadi vuoti è stato il boom degli abbonamenti alle Pay TV, che nel corso del 2020 hanno registrato un incremento notevole. Era inevitabile, dopotutto: i tifosi non avrebbero altro modo per guardare le partite se non abbonarsi ad una Pay TV. Va detto però che non tutti hanno scelto questa strada: c’è stato anche chi si è allontanato dal mondo del calcio proprio perché troppo cambiato. Effettivamente, guardare un match in TV è diverso oggi, perché se lo stadio è vuoto domina il silenzio e l’esperienza cambia, anche per lo spettatore.

Risultati sempre meno prevedibili

Il Covid ha cambiato il mondo del calcio anche da un altro punto di vista, che è quello dei risultati, dei pronostici. Oggi è sufficiente che un giocatore di punta sia positivo per stravolgere un’intera partita e bisogna augurarsi che sia solo uno il calciatore in quarantena. Ormai infatti la conta dei positivi, anche nel mondo del calcio, è all’ordine del giorno. Bisogna sempre prevedere un’eventuale assenza in campo e questo è un dato che può stravolgere le sorti di tutta la squadra. Certo, molto sta all’allenatore, che deve considerare tale variabile nel momento della scelta della formazione ma non è semplice e un dettaglio come questo può arrivare a ribaltare la classifica. Ciò tuttavia, bisogna dirlo, rende le scommesse ancora più avvincenti.