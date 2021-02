Tpl e scuole Metrocittà Firenze. La Lega nel Centrodestra: "Avanti con gli steward"

Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti, consiglieri metropolitani della Lega nel Centrodestra per il cambiamento esprimono "preoccupazione nell’apprendere che siano finite le risorse da impiegare per gli stewards anti- assembramento alle fermate dei bus: un servizio che si è verificato essere fondamentale per impedire assembramenti sulle linee maggiormente interessate dagli studenti all’entrata delle scuole".

Dalla riapertura delle scuole superiori dopo le vacanze natalizie, infatti, "non vi sono stati casi rilevanti di focolai di studenti positivi che hanno costretto classi in quarantena e questo è probabilmente dovuto anche ad una buona organizzazione del trasporto pubblico durante le ore di punta".

"Ci auguriamo, quindi - concludono i consiglieri - che Città Metropolitana, anche con un fattivo e concreto aiuto della Regione Toscana, possa incrementare, i fondi per questo importante servizio al fine di scongiurare nuove ondate di positivi nelle scuole e nuove chiusure per un settore, quello dell’istruzione, già fortemente provato. I casi di positività stanno aumentando e non è il momento di abbassare la guardia”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa