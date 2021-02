TutorBot all'Università di Siena, risposta a 1.400 domande diverse

Risponde a circa 1400 domande diverse poste dagli studenti e il suo utilizzo permetterà di migliorarne ancora le prestazioni. È il TutorBot del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive (Dispoc) dell'Università di Siena, che dopo una prima fase di prova, con la pandemia e le nuove esigenze di relazione a distanza arriva ora definitivamente in aiuto degli studenti.

“Il TutorBot è un agente conversazionale automatico - ha detto il professor Tiziano Bonini, delegato alla comunicazione del Dispoc - che risponde alle domande dei studenti supportando i servizi di orientamento, tutorato e segreteria didattica. Si tratta di uno strumento pensato per aprire un ulteriore canale di dialogo con gli studenti, mantenere con loro una relazione costante e semplificare la ricerca di informazioni. Come tutti i bot, non è uno strumento perfetto e non potrà mai sostituire il nostro personale, ma può supportarne il lavoro quotidiano”.

La progettazione del TutorBot è il risultato della tesi di laurea di Matteo Passarelli, che ha frequentato il Corso magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione, proseguita poi con il lavoro di Massimiliano Tiberio del Dispoc e della tecnologa Sara Ermini, e si avvale della collaborazione tra il Dipartimento e QuestIT, azienda senese che ha fornito la piattaforma tecnologica per la sua realizzazione.

Per iniziare a parlare con il TutorBot: www.dispoc.unisi.it/it/didattica/orientamento-e-tutorato/tutorbot-dispoc.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa