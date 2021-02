Un'Italia che Aiuta, ancora tempo per il servizio civile di Empoli e Certaldo

Quest'anno il servizio civile approda anche alla Croce Rossa Italiana Comitato di Certaldo e Comitato di Empoli. I giovani tra i 18 ed i 28 anni potranno quindi scegliere uno dei tre progetti che proponiamo.

I posti disponibili sono rispettivamente 8 e 10, suddivisi tra 3 progetti: Never Alone, I Care, Youth Empowerment.

Manca poco allo scadere delle iscrizioni, ma sei ancora in tempo! Le iscrizioni termineranno infatti alle ore 14:00 del 15 Febbraio 2021.

Per partecipare è indispensabile avere lo SPID e collegarsi al sito ufficiale del Servizio Civile a questo link: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Una volta entrati sul sito si può filtrare la ricerca per Regione - Provincia – Comune. Da qui si potrà così scegliere uno dei 3 progetti che proponiamo.

Per ulteriori informazioni potete contattarci alle seguenti mail: certaldo@cri.it ed empoli@cri.it oppure per telefono ai numeri 0571667034 e 0571526538.

Potete trovarci anche sulle pagine social Facebook ed Instagram.

Cosa aspetti ad entrare a far parte di Un'Italia che Aiuta?

“Perché scegliere il Servizio Civile in Croce Rossa? Perché sarà sicuramente una grande esperienza di vita per i giovani in quanto approcceranno al mondo del lavoro rimanendo in un ambiente familiare. Siamo sicuri che i ragazzi non si pentiranno della loro scelta, e siamo certi che usciranno da questi 12 mesi con una consapevolezza maggiore su come affrontare il loro futuro. “

Non attendere ancora, inizia il tuo percorso indossando la nostra divisa!!

Fonte: Croce Rossa Italiana Empoli