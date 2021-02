Vaccino covid, Picchielli (Lega): "Serve massimo impegno"

Ci troviamo di fronte a una crisi pandemica diffusa e insistente ormai da un anno, che oltre a provocare tanti morti, incide negativamente su tutta la nostra economia. I nostri cittadini sono esasperati e spossati di fronte a tante incertezze incombenti che non garantiscono la loro salute. L’unico mezzo per cercare di tornare ad una vita normale risulta essere la vaccinazione fino a raggiungere un’immunità di gregge che si può ottenere trattando almeno il 70% della popolazione.

Dagli incontri con i cittadini, emerge disappunto, incertezza e talora sgomento per come procede la prevenzione vaccinale.

I disguidi e l’impreparazione organizzativa emergono ovunque con chiarezza e le preoccupazioni aumentano.

Come Lega siamo convinti della necessità di procedere con il massimo impegno ed efficienza per una vaccinazione informata, ordinata e costante per avere tutti gli effetti positivi che riportino una vita normale e tranquilla come prima della pandemia.

Fonte: Andrea Picchielli-Capogruppo Lega Salvini Empoli