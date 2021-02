Altra interruzione sulle strade della Montagna Pistoiese, Coldiretti: "Comune impegno per uscire dall'emergenza"

Nuova interruzione e conseguenti disagi su una importante arteria della montagna pistoiese. Sulla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero il traffico è bloccato tra San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano, in provincia di Pistoia, a causa di una frana.

Uno stillicidio continuo di problemi di viabilità che danneggia coloro che vivono e lavorano in altura (in alcuni casi ben oltre i 1000 metri di quota), ‘custodi’ di un territorio difficile. “Lo fanno con consapevolezza e per scelta, ma –spiega Coldiretti Pistoia-, aziende agricole al pari di residenti e altre attività economiche non debbono necessariamente trasformarsi quotidianamente in eroi per andare avanti”.

C’è bisogno di strade affidabili da subito sulla montagna pistoiese. Occorre il massimo impegno di tutti i soggetti coinvolti, accelerare i lavori programmati ed ottenere ulteriori risorse, per porre termine all’emergenza continua sulle strade della nostra montagna, spiega l’associazione.

Oltretutto, ai problemi atavici della viabilità sulla montagna pistoiese, si è aggiunta il perdurare dell’emergenza Covid che rende la vita in montagna ancora più complessa.

Una situazione grave, che pregiudica le tante iniziative e investimenti in montagna, commenta Coldiretti che ribadisce l’invito alle istituzioni coinvolte di mettere in pratica da subito tutte le strategie necessarie a risolvere i problemi.