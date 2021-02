Aspi: revocato il bando di gara per la terza corsia A11 Firenze-Pistoia

Autostrade per l'Italia ha revocato il bando di gara per i lavori di ammodernamento e ampliamento alla terza corsia nel tratto Firenze-Pistoia dell'autostrada A11 Firenze-Pisa nord. Il provvedimento di revoca è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è stato preso "in considerazione del mutamento della situazione di fatto - si legge - non prevedibile al momento della pubblicazione del bando di gara". Il bando, la cui entità era pari a 248,2 milioni di euro, era stato pubblicato il 5 luglio 2019.