Close The Gap, parte da Firenze la campagna Covid Free a sostegno del vaccino

Close The Gap Parte da Firenze l'innovativa campagna Covid Free a sostegno della campagna di vaccinazione in corso Un bracciale per diffondere un messaggio, una donazione e colmare le differenze

È in partita da Firenze a inizio gennaio 2021 la Campagna “Close The Gap - Covid Free”, un progetto virtuoso nato da un piccolo gruppo di professionisti del web&digital che ha dato vita in pochi giorni a questa iniziativa per sostenere la Campagna pro vaccinazione da Sars-Covid 2.

Come funziona? La dinamica è semplice e pensata per diventare virale sui canali online: collegandosi al sito www.closethegap.it sarà possibile acquistare al costo di 10€ il braccialetto che in pochi giorni sarà recapitato a casa. Per ogni braccialetto venduto saranno donati 2€ ad una associazione che si impegna a colmare le differenze (di qualsiasi tipo, economiche, di genere, sociali, etc...). La campagna al momento in corso sarà destinata a sostenere la Mensa CARITAS di via Baracca Firenze e in meno di un mese dalla partenza, ha già raccolto il 31% dell'obiettivo previsto.

L'utilizzo del braccialetto sarà inoltre un potente mezzo di diffusione del messaggio: un atto partigiano che comunica agli altri una presa di posizione precisa su un tema oggi di fondamentale importanza. “Durante gli ultimi giorni del 2020 – dice Alessandro Sottocornola, tra i soci fondatori del progetto - ci siamo resi conto che a pochi giorni dall’inizio della Campagna di Vaccinazione, un numero crescente di persone contrarie ai vaccini si sono affacciate sui social creando parecchia confusione e disinformazione. In pochi giorni abbiamo pensato e realizzato un sito internet dove poter commercializzare un braccialetto in silicone, che una volta indossato, fosse un simbolo, una dichiarazione convinta in favore della vaccinazione”.

Close-the-Gap è una realtà nata per promuovere campagne con finalità etiche e redistributive, non è un'associazione o un ente no-profit, è una società privata che si impegna a “colmare il divario e ad annullare le differenze”, qualsiasi esse siano. La prima attività ha voluto focalizzarsi su un tema fondamentale per il momento storico che stiamo vivendo: la campagna di vaccinazione in corso ed il sostegno alle associazioni che aiutano le persone che vivono situazioni di disagio o svantaggio economico a causa della pandemia. I braccialetti sono in vendita esclusivamente sul portale www.closethegap.it e la campagna rimarrà attiva per tutto il mese di marzo, salvo raggiungimento del budget prima del previsto.

Fonte: Close the gap