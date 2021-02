Dalla Fondazione CR Firenze 350mila euro per la realizzazione di centri estivi

Fondazione CR Firenze torna a sostenere l’inclusione dei bambini e ragazzi di età 9-13 anni con particolare attenzione al recupero delle competenze e abilità perse a causa della pandemia. Parte oggi la terza edizione del bando E-state Insieme, promosso da Fondazione CR Firenze, che stimola la progettualità delle realtà del Terzo Settore sostenendo centri estivi ludico-ricreativi destinati ai minori residenti nella Città Metropolitana di Firenze. La Fondazione investe sulla formazione e lo sviluppo di competenze dei giovani mettendo a disposizione 350 mila euro. Le domande possono essere presentate entro il 30 marzo.

E-state Insieme mira ad offrire opportunità di crescita importanti per i giovani, in un momento storico in cui la socialità è stata nell’ultimo anno fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria. Condizione che per i minori fragili ha reso ancora più difficile andare di pari passo con i propri coetanei. I percorsi extrascolastici che saranno realizzati grazie a questo bando intendono migliorare gli stili di apprendimento, la consapevolezza dei propri limiti e l’acquisizione di strumenti per farvi forte stimolando la socializzazione in luoghi accoglienti e protetti. I percorsi extrascolastici, da realizzarsi entro il 30 settembre 2021, potranno essere anche in forma residenziale o semi residenziale offrendo esperienze di vita importanti. Possono partecipare soggetti privati senza scopo di lucro, imprese e cooperative sociali, cooperative che operano nel settore dello spettacolo e del tempo libero, ordini e istituti religiosi. Ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 25 mila euro o 30 mila euro nel caso siano coinvolti partecipanti con disabilità.

“La recente pandemia ha reso sempre più netto il divario socioeconomico ed educativo di bambini e ragazzi con speciali bisogni educativi o con disabilità – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Lo scopo di questo bando è quello di offrire occasioni per ridurre l’impatto negativo di questo momento storico e contrare la povertà educativa che incide fortemente sul rischio di dispersione scolastica. Ci appelliamo alle realtà del territorio affinché accolgano la nostra call per garantire equità con creatività ed innovazione”.

Per partecipare occorre presentare domanda online sul sito https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/

Fonte: Fondazione CR Firenze