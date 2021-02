Una bambina di due anni è stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Giuseppe di Empoli per aver ingerito dell'accendifuoco solido in casa. Il fatto è accaduto a Vinci. La mamma ha portato la bimba da un'associazione di zona dopo aver visto quanto accaduto e lì è stato attivato subito il 118. Un'ambulanza del Soccorso Pubblico di Larciano è intervenuta per il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso. Non sono note al momento le sue condizioni.