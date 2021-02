La municipale recupera droga nel portalampada del sottopasso tra Reginaldo Giuliani e Rigutini

Quasi un etto e mezzo di droga. È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia Municipale nel sottopasso pedonale che collega via Reginaldo Giuliani e via Rigutini. La scoperta due giorni fa. Una pattuglia del Reparto Rifredi era impegnata nei servizi di controllo nei pressi del sottopasso quando ha notato due persone che stavano scendendo nel sottopasso e che, alla vista degli agenti, hanno cambiato strada dividendosi e cercando di allontanarsi.

Gli agenti li hanno fermati per un controllo per poi lasciarli andare perché è risultato tutto regolare. Ma il comportamento dei due aveva insospettito la pattuglia che quindi effettuato un controllo nel sottopasso trovando quasi un etto e mezzo di hashish nascosto in un portalampada dell’illuminazione pubblica. La sostanza è stata sequestrata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa