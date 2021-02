L’iniziativa della Lega Salvini Firenze per il Giorno del Ricordo

Il 10 Febbraio verrà rinnovata la memoria degli italiani che durante e dopo la fine della seconda guerra mondiale sul fronte orientale subirono l’orrore di essere fucilati e gettati nelle foibe dai partigiani jugoslavi, guidati da Tito.

Anche se riconosciuto ufficialmente dalla Repubblica Italiana dal 2004, il “Giorno del ricordo” purtroppo trova ancora divisioni e negazionismo su quanto avvenuto nella tragedia stessa, nonostante ormai sia una verità storica inconfondibile.

“Come Lega – dichiara il Capogruppo e Commissario Federico Bussolin – riteniamo di fondamentale importanza che questa terribile tragedia venga ricordata e messa in luce, poiché per troppo tempo è rimasta nell'oblio del silenzio. È necessario illustrare e far comprendere alle generazioni attuali e prossime le atrocità che sono avvenute nel nostro paese affinché possano non ripetersi mai più. Raccontare ciò che è accaduto, significa non solo portare rispetto a chi è stato vittima di un odio crudele, ma anche voler portare avanti una cultura di sensibilità e non di vendetta e divisione”.

“Per l’occasione – conclude – celebreremo il Ricordo Mercoledì 10 Febbraio alle ore 15:00 presso Largo Martiri delle Foibe, a Firenze”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa