Municipale di Signa, nel 2020 sanzioni al -36%

L’impegno dimostrato dalla Polizia Municipale di Signa – in sinergia con le forze di volontariato e Protezione Civile – è stato fondamentale per la gestione della pandemia da Covid19. Il Sindaco Giampiero Fossi e il Comandante della Polizia Municipale di Signa Fabio Caciolli elencano i dati che hanno segnato il 2020 in termini di lavoro sulla sicurezza e profilano le prospettive 2021

“Stiamo portando avanti molti progetti e l’attività della Polizia Municipale continua ad essere svolta in modo ligio e attento nonostante le difficoltà”, commenta il Sindaco Giampiero Fossi, “C’è una forte volontà dell’Amministrazione di investire in questo settore, per questo fra poco verrà divulgato un avviso per la manifestazione d’interesse atta alla ricerca di una nuova sede per la Polizia Municipale che sia più adatta e funzionale allo svolgimento del lavoro. Un potenziamento della struttura quindi, con un nuovo comando, e una implementazione degli strumenti elettronici e del personale”

Un’azione diffusa che ha richiesto l’ausilio di nuove competenze e il dispiegamento di numerose forze dell’ordine

“Come accennato dal Sindaco, abbiamo in programma di implementare ulteriormente gli strumenti digitali; penso subito alle telecamere per la videosorveglianza che entro febbraio 2021 conteranno 46 punti di osservazione“, commenta il Comandante Caciolli, “Per quanto riguarda il 2020 non possiamo non ricordare il lavoro di sicurezza sanitaria imposto dal Covid con 4267 controlli complessivi di cui 14 sanzioni a persone e 11 sanzioni a imprese ed esercizi commerciali”

Per quanto riguarda la sicurezza del territorio, l’attività della Polizia Municipale si sviluppa da un lato col controllo sulle attività edilizie, dall’altro con un forte controllo per il corretto smaltimento dei rifiuti in collaborazione con gli ispettori Alia.

“Un dato importante, che mi piace sottolineare, è l’accelerazione data allo svolgimento di alcune pratiche”, prosegue il Comandante, “mi riferisco ad esempio al contrassegno di disabilità che, ad oggi, viene rilasciato in soli 4 giorni. Ma penso anche all’attività svolta dai miei agenti di prevenzione (e sanzione) all’abbandono scolastico – durante il 2020 sono stati effettuati 14 accertamenti su minori che hanno portato al rientro di 7 alunni in aula mentre, per i 7 restanti, è scattata la comunicazione all’autorità giudiziaria”

“E’ stato (il 2020) un anno ovviamente caratterizzato dal Covid – centinaia di telefonate e tantissimi controlli che ci hanno visti impegnati costantemente senza sosta”, conclude Caciolli, “la Pandemia ha cambiato le nostre abitudini anche lavorative, portandoci a confrontarci con nuove tecnologie, nuovi mezzi di comunicazione e la necessità di essere informati/informare in tempo reale. Per questo voglio rivolgere un ringraziamento alla mia squadra che ha saputo adeguarsi ai nuovi ritmi e al lavoro sempre più intenso degli ultimi mesi. La nostra attività continuerà a viaggiare su questi binari per l’efficace controllo e la sicurezza dei nostri cittadini”

Il report completo

SICUREZZA SANITARIA

L’anno passato si è caratterizzato per la gravissima pandemia, che ci ha coinvolto tutti e a tutti i livelli; la Polizia Municipale di Signa, come le altre Forze dell’Ordine, si è trovata impegnata in questi mesi nell’opera di prevenzione, consulenza, informazione e repressione di comportamenti contrari al raggiungimento della diminuzione dei contagi. Direttamente coinvolti dalla Questura come agenti di Pubblica Sicurezza e alle dipendenze del Sindaco quale Autorità Sanitaria, siamo intervenuti sul territorio, con n. 4267 controlli complessivi, e con n. 14 sanzioni a persone e n. 11 sanzioni ad imprese per un totale di 990 ore di attività. Inoltre l’azione di contrasto volta a disincentivare comportamenti inadeguati si ritrova nello sviluppo di una forma di vicinanza verso la popolazione tramite la spiegazione – supportata dall’uso di piattaforme digitali - delle complicate norme statali introdotte con i vari DPCM; basti pensare, alle ripetute dirette Facebook del Sindaco, cui ha partecipato il Comandante, o al diretto intervento degli agenti in assistenza telefonica, su strada e per mezzo del canale Telegram della Polizia Municipale di Signa [“@infoviabilitasigna” ] che, ad oggi, conta 480 iscritti e centinaia di visualizzazioni quotidiane di ogni post

COVID-19 2020: Controllate per il rispetto delle norma sanitarie 2247 persone con 14 sanzioni

COVID-19 2020; Controllate per il rispetto delle norma sanitarie 2020 imprese con 11 sanzioni

SICUREZZA DEL TERRITORIO

L’ambiente in cui viviamo è la casa comune di tutti i cittadini; gli agenti della Polizia Municipale di Signa sono impegnati direttamente alla salvaguardia del nostro territorio. L’attività di controllo si sviluppa per mezzo di prevenzione e repressione dello smaltimento corretto dei rifiuti e del controllo sulle attività edilizie. In merito al controllo sui rifiuti, al loro corretto conferimento nei contenitori (sfavorendo lo scarico abusivo) e l’accertamento sui soggetti non iscritti al pagamento della Tari, la Polizia Municipale collabora con gli ottimi ispettori di Alia che, operando in modo eccellente, coadiuvano nel controllo ambientale del territorio. Per il controllo dell’edilizia, la Polizia Municipale opera con un nucleo speciale dedicato. Dati 2020 controllo sicurezza del territorio:

Numero ore per le attività di presidio del territorio attraverso il monitoraggio del contesto edilizio 611,75

Per il controllo dello smaltimento dei rifiuti l’attività è stata svolta, oltre che dalla Polizia Municipale, anche dagli ispettori Alia convenzionati con il Comune di Signa.

Polizia Municipale numero interventi degli agenti dedicati al presidio del territorio attraverso il monitoraggio per il contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti 14, numero sanzioni 7.

Ispettori Alia numero interventi dedicati al presidio del territorio attraverso il monitoraggio per il contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti 682, numero sanzioni 44

Numero interventi complessivi PM Signa ed Alia, 696, sanzioni complessive 51.

Un chiaro segnale di degrado del territorio è spesso associato al fenomeno della presenza di veicoli non più funzionanti (cd. fuori uso o in stato di abbandono), a cui pertanto è rivolta un’attenzione sempre maggiore e a cui conseguente l’attività degli operatori della Polizia Municipale di Signa finalizzata non solo a sanzionare i responsabili, ma anche all’effettiva rimozione dei relitti. Ciò comporta per gli operatori stessi un’attività mista che integri la vigilanza ambientale e la competenza di polizia stradale - cui viene prestata massima attenzione -, con oneri in prima istanza a carico dell’amministrazione comunale che tenterà il recupero delle spese di trasporto e rottamazione dai proprietari dei veicoli. Veicoli in stato di abbandono con identificazione o meno del proprietario 7

Richiesta radiazione veicoli con fermo fiscale 15.

SICUREZZA COME TUTELA DEL CONSUMATORE

I controlli sull’attività commerciale hanno lo scopo, oltre alla verifica del corretto svolgimento delle attività, di tutelare il consumatore sul rispetto degli ambienti e delle norme igieniche per i cibi e le bevande che vengono somministrate. La Polizia Municipale di Signa, con il suo nucleo addetto, ha dedicato durante l’anno 2020 n.335 ore alla tutela del consumatore, con n.33 sopralluoghi e n.17 sanzioni; le sanzioni si riferiscono ad attività abusive come autofficine o pubblici esercizi, o al mancato rispetto delle norme di stazionamento degli ambulanti. Abbiamo dedicato 119 ore per consentire l’effettuazione dei 270 mercati settimanali sul territorio del Comune di Signa.

SICUREZZA STRADALE

1. Tutela degli utenti deboli quali i portatori di handicap, i pedoni e i ciclisti: per quel che riguarda la prevenzione, l’azione della Polizia Municipale di Signa consta nella programmazione del giusto equilibrio di posti riservati ai portatori di handicap rispetto a quelli dedicati al resto dell’utenza, così come nella collaborazione con gli altri settori alla progettazione della viabilità (comprese piste ciclabili e pedonali), con un’attenzione particolare alla fase di predisposizione che favorisca la mobilità verde e la sicurezza dei gli utenti. Nel 2020 sono stati rilasciati in totale 118 (149 nel 2019) contrassegni a favore della mobilità degli utenti con handicap; 60 di questi sono temporanei e 58 permanenti, il tempo medio per il rilascio di un contrassegno è di 4 giorni. Numero di ore dedicate su strada al controllo del diritto del portatore di handicap ad avere il proprio posto libero 435, con 85 Sanzioni.

2.Tutela sicurezza disposizioni sulla viabilità: sono state predisposte ordinanze per migliorare la viabilità oltre che per l’effettuazione in sicurezza dei lavori su strade al fine di portare a compimento opere infrastrutturali (tra cui la posa della fibra ottica); sono state anche approntate delle modifiche alla viabilità con lo scopo di decongestionare il traffico sulle strade a maggior scorrimento e favorire una mobilità più regolare nonostante le oggettive difficoltà; per questo si è dato avvio ad una nuova regolamentazione dei lavori sulla via Roma solo in orario notturno al fine di mitigare i disagi dei cittadini N. 150 Ordinanze modifica viabilità anno 2020

N. 10 proposte modifiche viabilità

3.Tutela sicurezza attraverso la comunicazione in tempo reale: sul canale Telegram della Polizia Municipale le principali notizie sul traffico, chiusure improvvise, pericoli su strada e indicazioni per evitare ingorghi. Questo porta il beneficio di un sensibile risparmio di tempo e l’emissione di minori quantità di agenti inquinanti. Vengono garantite inoltre informazioni su divieti di sosta per pulizia stradale e su eventuali modifiche alla viabilità causa lavori. Attraverso la pagina Facebook del Comune di Signa si danno informazioni su divieti e sospensioni della circolazione programmati per lavori.

Tabella dati messaggi Telegram n. 477 iscritti e numero messaggi di utilità 497

4.Tutela sicurezza della strada stradale attraverso con il presidio del territorio:

Controlli soste n. 1162 ore di controlli con n. 5825 sanzioni;

Controlli su occupazioni abusive del suolo stradale, cantieri, pubblicità e piantagioni, sanzioni n. 18;

Controllo veicoli, revisioni ed efficienza dei veicoli sanzioni n.22;

Controllo patenti e revisioni di patenti sanzioni n. 3;

Controllo guida patenti straniere scadute di validità, sanzioni n. 2;

Controllo del veicolo alla guida e velocità n. sanzioni 547;

Controllo alle intersezioni, passaggio col rosso e precedenza sanzioni n. 567;

Controllo conducenti e passeggeri, uso delle cinture e apparecchi telefonici alla guida n. 43 sanzioni;

Controllo veicoli, verifica possesso assicurazione RCA in vigore, sanzioni n. 41, con 28 sequestri;

Totale sanzioni anno 2020 n. 8341 (13097 nel 2019 – 36,3%);

Posti di controllo stradali 63, con 15 controlli in tempo reale di copertura assicurativa e revisione veicoli.

5.Tutela sicurezza risarcimento dei danni e delle lesioni, supporto per la ricostruzione delle dinamiche dei sinistri stradali

Nel 2020 siamo intervenuti su 73 sinistri (101 nel 2019 -27,7%), che hanno visto teatro degli eventi le seguenti vie:

Via Arte della Paglia n. 9 sinistri (11 nel 2019)

Via Dei Colli n. 7 sinistri (4 nel 2019)

Via Roma n. 8 sinistri (20 nel 2019)

Via Pistoiese n. 14 sinistri (15 nel 2019)

Tipologia di sinistro:

Scontro frontale laterale n. 27 eventi.

Tamponamento 8, fuoriuscita sbandamento 7 e urto con ostacolo accidentale 6

SICUREZZA COME TUTELA DEI MINORI PREVENZIONE ALL’ABBANDONO SCOLASTICO

L'obbligo di istruzione della durata di dieci anni, riguarda la fascia di età compresa tra 6 e 16 anni. Sono quindi obbligatori sia il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) che i primi due anni del secondo ciclo (scuola secondaria di secondo grado).

Il Comune di Signa vigila sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione, per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L’evasione dell’obbligo di istruzione viene accertata attraverso la rilevazione della regolare frequenza di alunni e alunne e, nel caso di periodi prolungati di assenza senza giustificato motivo, il Dirigente Scolastico avvia la procedura prevista. Questa prevede il coinvolgimento della Polizia Municipale, del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Signa e dei Servizi Sociali ed è proposta come prassi di intervento su potenziali situazioni di disagio giovanile e/o familiare. L’azione della Polizia Municipale verte sulla verifica delle condizioni e su un primo approccio di convincimento per il rientro a scuola dell’alunno. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ometta, senza giustificato motivo, di impartire a questi l'istruzione elementare, può incorrere nella pena prevista dall’art. 731 del Codice Penale. Durante il 2020 sono stati effettuati 14 accertamenti sui minori che hanno portato a 7 rientri a scuola; per i rimanenti 7 invece è scattata la comunicazione all’autorità giudiziaria.

SICUREZZA COME ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nell’attività di controllo si possono incontrare illeciti non amministrativi ma che prevedono un procedimento penale in diverse materie.

Accertamento reati a carattere edilizio, controllo del territorio n. 18

Accertamento reati a carattere ambientale, controllo del territorio n. 1

Altri illeciti penali, cattivo stato conservazione alimenti n. 1, falsa attestazione di identità n.1, minaccia e oltraggio a agente di Polizia Municipale n. 1

SICUREZZA URBANA INTEGRATA

Tra i vari aspetti che compongono la costruzione della sicurezza urbana del Comune di Signa, gioca un ruolo importante la presenza della video sorveglianza, gestita completamente e direttamente dalla Polizia Municipale, che coadiuva la prevenzione e repressione degli illeciti a cui fanno riferimento tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio signese.

Le telecamere presenti dal 2009 e via via implementate e rese più performanti con l’innovazione tecnologica sono così dislocate:

Direttrice Via Roma-Ponte a Signa n. 14 punti osservazione;

Direttrice Via dei Colli-Via Indicatorio n. 7 punti osservazione;

Per la sicurezza del Palazzo Comunale e della biblioteca/archivio storico n. 7 punti;

Piazza Stazione n. 2, zona del Crocifisso n. 4.

Inoltre ci sono 4 postazioni di rilevamento accessi, con lettura delle targhe e rilievo dell’immagine di tutti i veicoli transitanti (Ponte a Signa ed Indicatore)

Totale 38 telecamere nel 2020

Per il 2021 e a breve saranno istallate ulteriori telecamere, via dello stadio n.2, via dei Renai n.3, piazza Cavour n.1 e un ulteriore postazione di lettura targhe in via Argine Strada n.2 punti di ripresa,

Che porteranno entro febbraio 2021 i punti di osservazione a per la sicurezza urbana a 46.

Fonte: Comune di Signa