Parco Florentia, dalle demolizioni la rinascita per il nuovo quartiere dell'ex caserma

Una doppia rinascita con il grande progetto di trasformazione dell’area ex Gover che diventerà ‘Parco Florentia’ e il ‘trasferimento’ all’ex caserma Lupi di Toscana dei volumi demoliti in via Pistoiese. E’ l’obiettivo degli indirizzi approvati oggi dalla giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’Urbanistica e ambiente Cecilia Del Re, per incaricare gli uffici di predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio comunale.

“Andiamo avanti per realizzare il grande progetto di parco attraverso la trasformazione e riqualificazione dell'area del Poderaccio e dell’ex-Gover – ha detto l’assessore Del Re - con un intervento che si propone di avvicinare la periferia al centro, dotando l’area di via Pistoiese non solo di infrastrutture per ridurre i tempi di collegamento come la linea 4 della tramvia, ma anche di funzioni di interesse cittadino, metropolitano e regionale che possano offrire ai residenti spazi di qualità fra le Cascine e i Renai a disposizione del quartiere e di tutta l’area metropolitana. Un progetto pensato per adulti e bambini e incentrato sui temi del cambiamento climatico, del ciclo delle acque, della flora e delle attività formative ed esperienziali. I volumi che saranno demoliti nell’area di via Pistoiese potranno essere recuperati nell’area della ex caserma Lupi di Toscana, dove nascerà il primo quartiere post Covid della città con una vocazione residenziale che darà risposte al bisogno di casa dando spazio a una trasformazione con il 70% di social housing”.

Per realizzare l’intervento di riqualificazione della zona e il nuovo parco tematico, gli indirizzi approvati prevedono l’acquisizione dell’area di via Pistoiese, in parte occupata dell’ex Gover, e di altre aree contigue e sull’altra sponda dell’Arno. La direzione Urbanistica è incaricata di predisporre la proposta da sottoporre al Consiglio comunale per liberare l’area ex Gover dalla superficie utile lorda esistente trasferendo la corrispondente Sul nell’area dell’ex Caserma Lupi di Toscana.