Pieroni (Pd): da Regione sostegno al turismo

“L’approvazione del bilancio di esercizio 2021 dell’agenzia Toscana promozione turistica è un robusto sostegno per un settore fondamentale della nostra Regione, nonché uno dei più colpiti dalla pandemia Covid-19, che caratterizza grandissima parte del territorio pisano”, afferma il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni dopo il passaggio a maggioranza in Consiglio regionale.

“Il turismo per la Toscana significa valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico – prosegue Pieroni –, un comparto da cui scaturisce un indotto che permette investimenti economici e occupazione, grazie anche a mete tra le più ambite al mondo, fatte di città d’arte, di fantastici borghi inseriti in paesaggi unici e centinaia di chilometri di costa marittima, con bellissime isole mete di turismo”.

“Le risorse per l’attuazione del piano operativo dell’Agenzia per il 2021 ammontano ad oltre 15 milioni di euro e sono una boccata d’ossigeno dopo un anno in cui il turismo ha patito dei riflessi del coronavirus, che impatterà sulle dinamiche dei flussi anche nei prossimi anni”, ha detto il Consigliere regionale.

“Questi soldi ci permettono non solo di incrementare le risorse su un'offerta turistica che rende conto dei grandi stravolgimenti della pandemia, ma anche su un maggiore investimento digitale e nel turismo naturalistico”, ha concluso Pieroni.