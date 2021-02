Provincia di Livorno, limitazioni alla viabilità per i lavori di rifacimento dei cordoli stradali

Sono al via i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei cordoli a bordo strada in alcune aree di intersezione tra più strade.

Il primo riguarda un doppio intervento che interessa la SP 17 M.na di Castagneto nel tratto di intersezione con la la SP 39 Vecchia Aurelia e nel tratto compreso tra la rotatoria in uscita dalla SS.1 Aurelia e la rotatoria della strada comunale Via Po.

L’altro cantiere sarà aperto lungo la SP 23ter Delle Caldanelle, in prossimità dell’intersezione con la strada comunale Via dei Granai, e lungo la SP. n. 40 Base Goedetica nell’area della rotatoria d’ingresso alla Variante Aurelia uscita Vignale-Riotorto.

Nei tratti di attività dei cantieri sarà istituito il restringimento di carreggiata e la limitazione della della velocità a 30 km/h.

Fonte: Provincia di Livorno - Ufficio Stampa